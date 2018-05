Gladys "La Bomba" Tucumana se cambió la vestimenta por duplicado en el mismo programa

Gladys "La Bomba" Tucumana regresó a la televisión después de unos meses tras su explosivo paso por el "Bailando 2017", con varias discusiones en la pista y fuera de ella. regresó a la televisión después de unos meses tras su explosivo paso por el, con varias discusiones en la pista y fuera de ella.





Pampita en "Pampita Online", Telefe, y el momento más destacado pasó por su vestimenta, ya que se cambió dos veces el vestuario. La cantante tropical fue entrevista poreny el momento más destacado pasó por su vestimenta, ya que se cambió dos veces el vestuario.





"Me vine descocada a lo de Pampita. No importa si se ve. Estoy vestida por mí, por diseñadores tucumanos y los zapatos divinos me los regaló mi novio (Sebastián Escacena)", comentó la intérprete tropical en la charla con la modelo mano a mano.





Luego, la cantante se prestó a que le cambien el vestuario y no tuvo vergüenza en desfilar con la ropa que eligieron para ella Santiago Artemis y Paz Cornú.





