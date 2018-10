Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Gladys "La Bomba" Tucumana no continuará en el "Bailando", certamen en el que se sumó ante la lesión de Esmeralda Mitre. no continuará en el, certamen en el que se sumó ante la lesión de





Ante la reciente salida de Flavio Mendoza del programa hace apenas unas horas, la cantante tropical le confirmó a PrimiciasYa.com que recibió una propuesta de la producción para seguir en el certamen pero que prefirió no aceptarla.

"No voy a seguir. Me propusieron que me quedara pero no arreglamos nada porque mi hijo (Tyago Griffo) no es bailarín y yo tampoco, entonces no podemos bailar. Los dos luchándola no da", le confió la artista tropical a este medio.





"No se arregló la continuidad por eso. Yo necesito estar con un bailarín y mi hijo con una bailarina. No podemos intentar los dos juntos. Todo quedó así", añadió Gladys.





Cabe recordar que Mendoza se despidió del certamen con una impresionante coreografía circense en la que también participó su hijo, Dionisio.