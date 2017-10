Gladys "La Bomba" Tucumana vuelve a ser noticia pero esta vez no por un escándalo o pelea con alguno de sus compañeros del "Bailando".

Tomás Dente de "Nosotros a la mañana", El Trece. Las imágenes circularon rápidamente en las redes en la noche del lunes. La cantante tropical sufrió un fuerte golpe en su nariz y se encuentra dolorida y en reposo, con mucho dolor en la zona, indicó el periodistadeLas imágenes circularon rápidamente en las redes en la noche del lunes.

Embed Gladys, muy dolorida y reposando. Golpe FUERTE en su nariz. Llora por el dolor pic.twitter.com/RVHnHkZw74 — Tomas Dente (TomRox) (@Tomasdente) 24 de octubre de 2017

vuelve a ser noticia pero esta vez no por un escándalo o pelea con alguno de sus compañeros del

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con La Bomba quien relató cómo fue el accidente que sufrió en el ensayo y lo angustiante que fue ir al hospital y ver pasar al lado varios cuerpos de recién fallecidos..





"Estoy mejor pero duele. Bastante hinchada, con hielo. Bue, a veces las malas energías llegan a pesar de que creo con toda mi alma en Dios! Fue tan raro y estúpido el golpe que recibí de mi bailarín. Nada que ver como fue en un paso de baile, ni en un truco, nada. Fue rarísimo, como si estuviera en un un ring de boxeo y me noquearan. Fuertísimo el golpe, trastabillé, se me hizo todo oscuro y el dolor y ruido a hueso, casi me muero del dolor. Me quedó chueca mi nariz y duele. Eso es todo", comentó la cantante.





gladys bomba tucumana 3.jpg



"Ellos siguieron ensayando tranquilos y cuando llegaron los médicos la música seguía al palo, no podía explicar lo que me había pasado. Muy divertido mi equipo, mi equipo... Eso me dolió más que mi nariz. Realmente no sé qué pasó, todo fue raro porque tengo una relación muy excelente con mi equipo pero raro raro el que haya seguido todo. Y gracias a Dios estaba mi novio y un fan mío y no sentirme tan sola con todo lo que venía: subir a una ambulancia, estar en una guardia esperando y ver pasar gente envuelta al lado mío que se acababa de morir", comentó conmovida Gladys.





"Lloré muchísimo sentada en una silla de ruedas. Lloré lloré y lloré pensé en mi madre. Todos eran mayores y enfermos, casi todos con lo.mismo que tiene mi mamá. ¡Lloré tanto, tanto! Aparte de mi dolor físico mi dolor en el alma. Ya con ver pasar una mujer que acaba de morir fue horrible, muy fuerte. Jamas dejé de llorar. Ahí en ese lugar todos eran mi.madre en ese momento!", cerró aún muy movilizada.