El elenco de "Cerrame la grieta", con una Laura Bruni emocionada, le dio una cálida bienvenida a Gladys Florimonte (quien los visitó anoche en la función) y la definieron como la mejor humorista del país.

La comediante fue recibida con una gran ovación por parte de sus ex compañeros de "The house of Grieta" en el programa de Lanata ya que tenían una excelente relación pero como Florimonte ya había cerrado su temporada con DABOPE previamente, no pudo formar parte del show.

Laura Bruni, Emiliano Senas, Martin Bilyk, Christian Alonso, Mareke, Javier Vázquez y Mai Lawson llevan adelante todas las noches una comedia en la que el humor y la política van de la mano y la gente responde con risas y aplausos ante la aparición de los personajes de Cristina, Daniel, Máximo, Lilita, Mauricio y muchos más.

La dirección es de Luis Barros y se presentan de miércoles a lunes en el teatro Del Sol.