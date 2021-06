Gladys Florimonte recordó la mala relación con su padre: "Nada de lo que hacía le gustaba"

Gladys Florimonte estuvo el lunes en el ciclo que conduce Jey Mammona>, "Los Mammones", América, y recordó la tirante relación que tenía con el padre, con quien por lo general no coincidía y él se lo hacía saber de manera categórica.

"Todo lo que hacía era malo y nada le gustaba. Yo me ponía muy mal. Tengo dos hermanos, uno que falleció el año pasado, Miguel y Rodolfo, y mi hermano mayor me decía que yo tenía que hacer lo que a mí me gustara. Y a partir de ahí empecé a hacer lo que yo quería", recordó la actriz.

Y siguió sobre esa decisión en su vida a pesar de la negativa de su padre: "Tenía el pelo largo, fui y me corté el pelo, empecé con eso. Ni llegó a verme como actriz. Yo tenía una personalidad bastante brava, él me decía A y yo decía B. Me crié con chicos pero siempre estaba con los grandes y participaba".

"El día que falleció me dolió mucho, yo lo extraño también, pero empecé a hacer lo que yo quería. Yo me junto con el más pobre como con el más rico, siempre soy igual", finalizó Gladys.