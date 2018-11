Gladys Florimonte, protagonista en cine: "Es un gran desafío, la gente me puede ver desde otro lugar"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Gladys Florimonte y El Puma Goity llegan al cine con el fillm "La Chancha", en donde harán de pareja y se estrenará en Brasil. llegan al cine con el fillm, en donde harán de pareja y se estrenará en





PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la actriz y humorista quien se mostró muy feliz por esta interesante propuesta artística.





"La verdad que era un proyecto de hace un año para atrás que me había llamado el director y luego se dilató por un viaje y trabajo de él a Brasil. El director, Franco Verdoia, había pensado en mí para ese personaje. En ese momento cuando me convocó, me comentó y acepté porque no es lo que estaba acostumbrada a hacer", comenzó la actriz.





"Hace poco me llamó, me contó de la historia, él justo estaba en Córdoba y como voy siempre ahí y tengo casa nos reunimos de nuevo. Él no pensaba que iba a aceptar. Mi fuerte es la comicidad, él ya conocía mi trayectoria. He hecho cosas así en cine pero no tan grandes. Empezamos a charlar y le encantó que haya aceptado después de que se había postergado antes el proyecto", recordó Gladys.





Y remarcó sobre este papel estelar en cine: "Es un co-protagónico con El Puma, que me encanta, soy como una fan de él, es un gran actor y sirve para aprender. Ya me mandaron el libro y tuve varias entrevistas con Franco (director), donde hicimos varias improvisaciones donde tiene que salir todo muy natural, no hago los personajes que la gente está acostumbrada. Es un gran desafío para mí, estoy feliz".