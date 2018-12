Gladys Florimonte: "Lagarde se reía, me tomó de la mano y me pareció muy atenta, yo estaba nerviosa"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Gladys Florimonte se encontró con Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, FMI, en el Hotel Madero en el marco de la cumbre del G20 en Argentina.





La foto del encuentro entre ambas recorrió las redes sociales y los medios. PrimiciasYa.com se contactó con la actriz y humorista quien detalló cómo fue esa charla.





"Ella ya sabía quién era, le habían dicho que estaba ahí. Yo siempre voy al Hotel Madero a desayunar y el sábado la vi. Los encargados de seguridad me dejaron acercarme y hablamos un par de minutos. Le dije que la imitaba en francés y ella se reía. Ella se reía, me tomó de la mano y me pareció muy atenta, yo estaba nerviosa", comentó Florimonte, quien filma la película "La Chancha" junto al Puma Goity, dirigida por Franco Verdoia.





"Me preguntó algo que no entendí mucho pero yo le conté que trabajaba en el programa de Jorge Lanata y le mostré una foto de él. Me pareció divina, es muy sencilla, muy linda y alta, nada que ver con lo que sale en televisión, es mucho más linda, elegante, simpática y agradable", añadió Gladys.





Y cerró: "Ella eligió el Hotel Madero por la seguridad que tiene. Hablamos... No sabía qué decirle, mezclaba el francés con el inglés. Me encanta la voz que tiene. Yo feliz, estaba emocionada".