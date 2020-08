Gladys Florimonte, enojada: "Yo voté a este Gobierno, pero es horrible que tenga ganas de irme a otro país"

Instalada en Villa Carlos Paz, donde se mudó en el mes de junio, Gladys Florimonte participó de un live de Instagram con PrimiciasYa.com, y se mostró muy crítica con las medidas que implementó el Gobierno Nacional frente a la pandemia del coronavirus.

“En Buenos Aires se vive con mucho miedo, por eso me vine acá, que tengo mi casa, estoy más tranquila", comenzó diciendo la actriz y humorista en charla con Juan Pablo Godino para este portal.

Luego quiso hablar directamente de la difícil situación económica que atraviesan los actores y le hizo un pedido contundente al presidente Alberto Fernández: "Ojalá que el Gobierno se ocupe de nosotros, ya que dicen que no somos esenciales, pero yo creo que somos esenciales. Debe haber un protocolo para que nosotros podamos actuar. Ahora se vendrá la temporada y nosotros vivimos de la temporada. Yo tengo algunos proyectos que están todos ahí a la espera de saber qué va a pasar. Estamos de cuarentena en cuarentena y esperamos una solución. Hay actores que no tienen ni un plato de comida, no es justo. Ni el IFE le dieron porque no tenían ni el monotributo. La Sociedad Argentina de Actores está partida, ¿entonces qué nos queda para nosotros? Necesitamos trabajar. Algunos tuvieron la suerte de laburar todo el verano y poder aguantar unos meses, pero ¿hasta cuándo?".

LEER MÁS La dura historia familiar de Gladys Florimonte: “Mi papá me puso el nombre de su amante”

En esa misma línea, agregó: "El Gobierno tendría que hacer algo con todos nosotros. Por ejemplo en Córdoba dan un subsidio a todos los actores cordobeses de 20 mil pesos y a nosotros en Buenos Aires nada. La Asociación Argentina de Actores no tiene un mango para nada, está en quiebra. No sé qué han hecho ahí".

"Yo voté a este Gobierno y obvio que estoy a favor del cambio, pero para nosotros nada. Es horrible que después de tanto tiempo, tenga ganas de irme a otro país. Acá no se puede hacer nada. No tenemos nada, no nos dan nada. No te dan ni un subsidio, ¿qué hacés?", remarcó Florimonte, furiosa.

"Hace tiempo que me vengo sintiendo desamparada en este país. Me parece muy bien lo que hizo el Presidente al principio, pero cinco meses adentro de tu casa no se puede. Yo me quedo, pero que me den un subsidio. Cuando se me terminen los ahorros, ¿qué querés que haga?", subrayó.

Y sumó: "Yo quiero a la Argentina, quiero a mi país ¿por qué me tengo que ir? Yo me podría ir a Uruguay donde tengo unos primos y estar con ellos allá. No me siento libre en Argentina y eso que estoy en Córdoba donde hay mucha flexibilización. En Buenos Aires la situación es un desastre y está todo el mundo afanando. Le pagas 25 lucas a los presos y a los actores nada. Es una cosa de locos".

Luego, Gladys aseguró: "No quiero saber más nada de política, de ningún gobierno. Estoy muy caliente y enojada con los políticos. Yo entiendo que hay que cuidarse, que el virus está pero tampoco la locura. No se puede aguantar seis meses y que no te den ni para la comida. O me muero de hambre o del coronavirus. Pero prefiero ir a laburar y que sea lo que Dios quiera".

"Me siento desilusionada porque nadie ni siquiera gente amiga de la política me dio pelota. Para el voto somos esenciales y después para lo otro no. Estoy dolida con todo esto. Nadie me vino a preguntar si necesito laburo, pero para hacer campaña sí me buscan. Me cago en la política, ni uno ni el otro... A ninguno más apoyo. Soy apolítica de ahora en más", indicó.

Por último, Gladys dijo: "Y Alejandra Darín se tendría que dejar de jorobar porque los actores queremos laburar. Le pido a Dios que esto se soluciones una vez por todas y también al Presidente, le mandé una cartita y le dije que somos esenciales, que se ocupe de nosotros y que sepa que muchos de nosotros lo votamos porque esperábamos el cambio".

Por otro lado, Gladys contó que ante la imposibilidad de volver a hacer teatro en el corto plazo, a fines el 22 de agosto tiene preparado un show vía streaming "Zulma en cuarentena". Las entradas www.produccionesdapi.com. La acompañarán Mudo Esperanza, Victoria Otero. Es una producción de Alejandro Arellano.

LEER MÁS Gladys Florimonte: "Lagarde se reía, me tomó de la mano y me pareció muy atenta, yo estaba nerviosa"