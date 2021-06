Gladys Florimonte aclaró cómo se sintió tras el picante comentario de Juana Viale: "No entiendo..."

El fin de semana, Juana Viale cruzó de manera inesperada a Gladys Florimonte por la complicada situación económica que vive en medio de la pandemia de coronavirus.

La comediante contó que, al igual que muchos colegas, atraviesa un momento difícil por el cierre de los teatros y la suspensión de las actividades del espectáculo para evitar los contagios de Covid-19. Florimonte aseguró que debió recortar sus gastos, vender sus autos y ahora vive en Córdoba de sus ahorros de la última temporada teatral.

En "La Noche de Mirtha", la conductora sorprendió a la actriz con una picante pregunta sobre su delicado presente laborar y financiero y arrojó: "En este programa, cuando estaba mi abuela, dijiste que querías un cambio y lo ibas a votar a Alberto. Lo votaste y tuviste un cambio: vendiste tus autos, estás viviendo de ahorros...".

Por su parte, la artista le respondió: "Yo quería un cambio. Con el radicalismo no fue y con este tampoco. Si me preguntás a quién voy a votar, te digo a ninguno". Pero Juana insistió: "Pero ¿cómo vivís el cambio al que apostaste?".

LEER MÁS Horacio Cabak habló de la situación con su mujer: "Vivo en mi casa hace mucho tiempo"

"Me tuve que achicar. La profesión para los artistas fue muy castigada. En el verano trabajé y me fue bárbaro, ahorré unos pesitos y sobreviví con eso. Tenía dos autos y ahora tengo uno solo y tengo que poder pagar todos los impuestos acá y allá", reconoció.

Y en las redes sociales, como siempre, se generó un gran revuelo ante esta crítica de Viale a las actuales personas que gobiernan el país. Y, sobre todo, por cómo dejó a Gladys al aire.

Desde su cuenta de Instagram, Florimonte salió a aclarar cómo se sintió tras lo sucedido: "No me sentí para nada ofendida por la pregunta de Juana Viale, ni me pareció mala leche ni nada. Es un sol de persona, súper amorosa y no entiendo por qué buscan algo malo donde no lo hay. La pasé genial en el programa".

LEER MÁS El rating del sábado: Andy Kusnetzoff volvió a ganarle a Juana Viale