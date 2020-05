Gladys, otra denunciante de Mühlberger: "Cambié de ginecólogo por él, hizo mala praxis conmigo"

Gladys habló en "Informados de todo", América, y contó su experiencia al atenderse en Luján con el doctor Rubén Mühlberger, quien está preso en su domicilio tras el allanamiento en la clínica.

"Tuve familia, mi único hijo, cambién de ginecólogo justamente por él. Me dijo que tenía unas llagas en el útero y que me las iba a quemar. Me quemaba la zona, le preguntaba qué era y me decía que era hidrato de plata para que eso no salga más. Fue hace 23 años", recordó Gladys sobre esa experiencia con el doctor.

Y amplió en charla con el ciclo que conduce Guillermo Andino: "En el momento era el ginecólogo boom. Mestruaba poco. Fui a otro ginecólogo y me dijo que tenía que limpiar eso. Mühlberger salió huyendo de Luján".

"Después ya no pude tener familia. No lo denuncié, teníamos el negocio al lado de la casa de madre de él. Dejé pasar el tiempo y no hice nada. Hubo muchos comentarios de otras personas", comentó la señora.

El video.