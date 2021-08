Gladys La Bomba Tucumana reveló cómo hizo para adelgazar 20 kilos

Feliz por su cambio físico, Gladys La Bomba Tucumana contó que bajó 20 kilos gracias a seguir al pie de la letra un plan de alimentación y a haber empezado a hacer ejercicio.

"Llevo bajados 20 kilos... Aparte de la dieta, hago actividad física. Cinta más unos chalecos de Body Factory que tienen electrodos. Eso es más para cuidarme el físico y mantenerme porque para bajar lo que me dio resultado fue la dieta”, señaló en diálogo con la revista Paparazzi.

"La verdad es que le pongo mucha voluntad. Le pongo porque, a veces, tengo ganas de comer harinas, una porción de pizza o un desayuno con pan o medialunas, y no lo hago. Estoy con la mente plantada en que no lo tengo que hacer y que puedo seguir adelante", añadió, contundente.

Y remarcó que cuida su alimentación todos los días sin excepción: "Hay que ser muy constante y tener ganas de estar mejor. Todos los días hago dieta, como lo que tengo que comer para no engordar. Yo tenía ganas de verme mejor, no de gordita como estaba. Y bajé un montón de kilos con esfuerzo y sacrificio. Y lo sigo haciendo todos los días”.

Por último, Gladys La Bomba Tucumana subrayó que además de haber modificado su alimentación se puso las pilas con el ejercicio: "No como grasas, casi dejé las carnes también, consumo las proteínas de otra forma. La realidad es que, a veces, no tengo ganas de ser tan estricta. Me subo a la cinta y digo 'voy a hacer veinte minutos ' pero termino haciendo sesenta, que es lo que necesito. Y hago sesenta por más que no tenga ganas”.