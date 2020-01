"La Bomba" Tucumana se retiró furiosa de un móvil tras discutir con Andrea Taboada y Lourdes Sánchez

Gladys "La Bomba" Tucumana abandonó el móvil de "Los ángeles de la mañana" tras discutir con Andrea Taboada y Lourdes Sánchez.

La cantante tropical se despidió furiosa repentinamente tras un enojo con las angelitas en medio de acusaciones por una serie de donaciones y un cargo público.

"¿Pudiste hacer las donaciones que habías prometido el año pasado? Habías prometido que ibas a hacer donaciones con el sueldo que cobrabas como asesora cultural. Yo no encontré nada y eso que lo busqué", consultó Taboada.

"¿Por qué debiera llegarte a ti esa información", respondió ofendida Gladys, pero Andrea insistió con que era "la oportunidad de demostrarlo".

"O el sueño del Bailando. Les puede donar un sueldo", agregó Lourdes.

Ahí la cantante se enfureció: "¿Por qué no lo donás vos que sos rica? Vos que vivís de tu marido que es rico, donen ustedes. ¿Yo por qué tengo que donar? No pienso donar nada. A ustedes no les importa". Luego salió al aire vía telefónica y aclaró por qué se fue.

Luego de esto que ocurrió al aire, Pablo "Chato" Prada, pareja de Lourdes, lanzó en Twitter un certero mensaje: "Señora mala".