Gladys La Bomba Tucumana y una repudiable frase: "Esta ropa es de una villera boliviana"

Gladys "la Bomba" Tucumana insulta en una cámara oculta con palabras discriminatorias por el vestido que le asignaron en la última gala de "Cantando 2020" (El Trece), que provocó la amenaza de renuncia de la cantante tropical.

Ángel de Brito mostró este miércoles en "LAM" las imágenes donde se la puede ver a Gladys protestando sin saber que le estaban haciendo una cámara oculta.

La Bomba señala en el video que fue a vestuario y le dijeron "esa tela no, esa tela es importada, carísima. ¿Qué onda? Osea, y eso qué tiene que ver. No eso es para... Para quién, yo pensé que era una figura, soy una estúpida... Era para la chica que está con Jey Mamon".

"¿Y yo qué soy? ¿Y yo quién soy? ¿No soy una figura? Por qué la tela importada no puede ser para mí. Y me dan esta tela que vale dos pesos. Rebien laburado, pero... Bien laburado, no. Lo han pegado rápido como para zafarlo. Pero no sabes lo que era la tela esa puesta arriba del coso cuando la vi".

"No puede haber forma de que yo me vea más o menos bien adentro de esto. Pero si esto se lo ponés a cualquiera... Esto es de una villera boliviana", cerró Gladys.

