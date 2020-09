La Bomba Tucumana tras renunciar al "Cantando 2020": "Con maltratos y desprecios, no hay cuerpo que aguante"

No es la primera vez que Gladys la Bomba Tucumana protagoniza un picante momento en la pista de "Cantando 2020" (El Trece).

Anoche, tras nuevo cruce con Karina la Princesita luego de hacer un descargo por su descontento con el vestuario que le dan en el certamen, terminó con la artista rompiendo en llanto y hasta amenazó en renunciar.

La jurado le puso un 4 y Gladys se mostró angustiada y con lágrimas en los ojos: “Quiero decir públicamente que dejo el certamen”, arrojó molesta.

“Lo lamento por mi hijo porque quiero que todo el país sepa el gran artista que es y el orgullo que siento. Pero todo tiene un límite. Yo vine en son de paz, pero hay cosas que exceden”, agregó.

Y luego dijo: “No van a lograr que me peleé con Karina. Bueno, me puso un 4, ya está, pero tengo que reconocer que me duele muchísimo porque no entiendo por qué lo ponés, pero no te voy a pedir explicaciones. Nunca me he quejado de un puntaje”.

Este miércoles, La Bomba habló con PrimiciasYa.com tras lo sucedido anoche y señaló: "Tengo que hablar hoy con la producción. Este problema de vestuario no tendría que haber salido a la luz. Deseo seguir en la pista compartiendo este momento con mi hijo, veremos".

"Pero con todo lo que pasó anoche, así no hay cuerpo que aguante. Si están haciendo desprecios, maltratos... Que entienda eso la gente en su casa, no saben que estoy desde las 5 de la tarde preparándome con el vestuario, peinado y demás. Nunca está terminado eso a la hora de salir al aire", destacó Gladys.

Por último dijo: "Y la parte vocal fue, no había que mezclar las cosas. Pero bueno, igual la gente que está en sus casas se da cuenta de todo. Entienden todo y no hace falta que yo diga nada".

