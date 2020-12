Gladys, La Bomba Tucumana y un fuerte audio contra su ex: "Negro, sucio, villero, inmundo, no sabés todo lo que te puede ocurrir"

En "LAM" (El Trece) dieron a conocer este viernes el fuerte audio que le envió Gladys, La Bomba Tucumana, a su ex.

Maite Peñoñori mostró el mensaje que le dejó la artista a Sebastián Escacena, luego del escándalo que se generó entre ellos, en el que la artista lo acusara de estafador.

La periodista encendió la polémica y compartió el audio de La Bomba donde explota contra su ex. "¿Qué se puede esperar de un burro que no sea una patada? Negro, sucio, villero. Que te metiste en mi casa negro sucio", se la escucha decir a la cantante.

"¿Cómo podés hablarme así? ¿Dónde están todas las mentiras que me diste? Vos no sabés con quién te metés. No tenés idea. ¿Qué te pasa? ¿No sabés quién soy yo? ¿No sabés todo lo que te puede ocurrir en la vida? De todo. Si yo me pongo en el papel de demonio", arrojó sin filtro Gladys.

Por último, redobló la apuesta y presumió ante su ex Sebastián a su nuevo novio, con quién aseguró pasarla mejor. "Hasta acá llegó la charla. Que la pases divino. La verdad que sí, yo cojo maravilloso, realmente bien. Está muy bien dotado mi novio. Es hermoso. Es intelectual. Tiene trabajo, es divino, tiene auto de él. No toma alcohol es hermoso, tiene aliento rico, tiene los dientes preciosos. Yo estoy re enamorada de él, él re enamorado de mi".

Según contaron, los audios llegaron a Maite Peñoñori por vía del mismo ex de la artista.

Recordemos que Gladys La Bomba Tucumana denunció a su ex pareja Sebastián Escacena por estafa. En la pista del "Cantando 2020", aseguró que lo va a llevar a la justicia y le reclamó un auto y dinero.

