Gladys La Bomba Tucumana sobre su época de "ShowMatch": "Me fastidiaba y me sacaba"

Gladys La Bomba Tucumana estuvo como invitada el lunes a "Intrusos", América, en versión nocturna y recordó su época de "ShowMatch" en el "Bailando" y "Cantando", donde fue protagonista de varios conflictos en la pista.

"Hubieron algunas cosas ahí que no soy esa persona, era una época en que no era yo, era un momento mío raro. Tengo 37 años de carrera y la gente se queda con esa imagen", indicó la cantante tropical.

Y explicó: "Era muy contestataria y no me bancaba ninguna y yo no soy así. Me sentía muy atacada por algunas personas. Me fastidiaba y me sacaba".

"Hoy me veo y me desconozco porque yo no soy eso, nunca en mi vida", reconoció Gladys, que marcó que se ponía así cuando, entre otros temas, se referían a la sexualidad de su hijo, Tyago Griffo.

Y apuntó: "Había algo raro con la parte del vestuario, de verdad me desfavorecía, no lo decía de loca. Me la re banqué, no estaba loca, no hablaba por hablar".