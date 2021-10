Gladys La Bomba Tucumana: ¿muy cerca de un conocido rapero?

Gladys La Bomba Tucumana disfruta de su soltería y nueva figura a pleno. Hace poco, la cantante de cumbia dio detalles del cambio físico que obtuvo al bajar más de veinte kilos y empezar a hacer ejercicio.

"Llevo bajados 20 kilos... Aparte de la dieta, hago actividad física. Cinta más unos chalecos de Body Factory que tienen electrodos. Eso es más para cuidarme el físico y mantenerme porque para bajar lo que me dio resultado fue la dieta”, señaló la artista hace un tiempo en diálogo con la revista Paparazzi.

"La verdad es que le pongo mucha voluntad. Le pongo porque, a veces, tengo ganas de comer harinas, una porción de pizza o un desayuno con pan o medialunas, y no lo hago. Estoy con la mente plantada en que no lo tengo que hacer y que puedo seguir adelante", añadió contundente.

Y explicó: "No como grasas, casi dejé las carnes también, consumo las proteínas de otra forma. La realidad es que, a veces, no tengo ganas de ser tan estricta. Me subo a la cinta y digo 'voy a hacer veinte minutos ' pero termino haciendo sesenta, que es lo que necesito. Y hago sesenta por más que no tenga ganas”.

Lo cierto es que el fin de semana, la cantante de cumbia estuvo en un boliche de la zona de Berazategui, La Antigua, y se la vio muy cerca de un conocido rapero, el Rubio Win. También habló largo y tendido con el dueño del boliche, Matías (en foto). Fue una noche bien distendida para Gladys.

RSFotos