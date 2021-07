Gladys La Bomba Tucumana sobre su cambio físico: "Estoy divina: Autoestima se llama, no ego"

La cantante tropical estuvo en el ciclo de América y respondió a la polémica que generó su foto con filtros y el cambio que hizo en su vida: "No me gustaba cómo me veía", comentó.

Gladys "La Bomba Tucumana" posteó hace unos días en Instagram una foto luciendo una cartera que sortearía para sus seguidores pero que terminó generando varios comentarios de los usuarios que le marcaron el uso de los filtros para la imagen.

Muchos comentarios que recibió la publicación fueron en ese sentido, lo que motivó una aclaración de la propia cantante tropical sobre la foto ante las devoluciones que recibía.

"¡Sí chicos, es mi prima! Qué les pasa, Dios mío, ¿Dónde no soy yo?¿Dónde por un filtro, que todo el mundo usa en el rostro, soy otra? Dejen de joder", sentenció con ironía la artista ante los comentarios que leía.

Lo cierto es que este jueves, Gladys estuvo en "A la tarde", América, y se refirió a estas agresiones que recibe vía redes.

"Los filtros están para usarlos, tengo una buena genética. Tengo 56 años y lo puedo decir con mucho orgullo. Te da bronca. Si estás bien, estás bien, si estás mal, mal", comentó la cantante.

Y agregó: "Lamentablemente los ataques vienen de mujeres. Hago gimnasia, dejé el cigarrillo y me cuido. No me gustaba, no estaba conforme conmigo. Empecé hace dos años a cuidarme porque yo lo decidí por mí".

"Estoy divina ahora y me quiero, autoestima chicas, no ego, autoestima", finalizó.