Gisela Bernal: "Ian no lo extraña, no pregunta por el padre"

Gisela Bernal y Francisco Delgado se encuentra lejos de ser la mejor. Esta semana, en diálogo con revista Pronto, la bailarina dio detalles sobre el vínculo actual entre el conductor y su hijo.

Según la rubia, Francisco ve poco a su hijo y si siquiera pudo estar para el cumple de sus seis añitos.

"No lo ve porque está de viaje. Lo llama esporádicamente, para el cumpleaños lo llamó. En lo económico se hace cargo, no tan actualizado como está el país pero lo hace. Igual eso no es prioritario en la paternidad, es más importante el contacto o estar cerca", planteó la panelista de Chismoses.

Luego, Gisela aclaró que su hijo no sufre la ausencia de su padre. "No lo extraña. Como está tranquilo y bien, no pregunta por el padre. Charlan cuando lo llama", explicó Bernal.