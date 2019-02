Embed Daniel Scioli, dice que va por el brazo.. mientras la gente se muere de hambre, MIENTE ! Vacaciones en COURCEVEL FRANCIA !! Donde esta la plata del país ? !! @muy @eldoce @revistalatecla pic.twitter.com/y9RmczLM53 — Gisela Berger (@gise_berger) 9 de enero de 2019



La defensa de Scioli se opuso a la declaración de la modelo pero ayer jueves la jueza de garantías de La Plata, Marcela Garmendia, rechazó un planteo de nulidad de los abogados del ex gobernador.

Berger había realizado fuertes declaraciones en público contra el ex funcionario. Incluso había denunciado amenazas en su relato.





"Es grave. Yo me volví del viaje cuando me amenazaron. Minimizaban la situación. Esta gente está acostumbrada a estas cosas. A mí nadie me amenaza con nada. Matar a una persona muy livianamente es grave. Él estaba en el viaje y es parte de la amenaza. Si él es parte de esto me da mucho miedo. Fue una situación tensa y grave. Me amenazaron. Yo tengo miedo por mi familia y por mí. No quiero seguir a ningún lado con él. En este viaje le saqué la careta. A él no le interesa nada", contó la rubia en su momento en diálogo con "Buenos Días América".





La modelo había sido citada por la Justicia por sus declaraciones públicas y mensajes en las redes sociales contra el ex gobernador de lay la procedencia de su patrimonio.