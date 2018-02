Gisela Barreto: "Ya siendo una persona adulta cuando lo lográs la alegría es el doble"

"Empecé a estudiar hace tres años en el ISER. Un día escuché a un conductor haciéndolo muy bien y pregunté dónde había estudiado. Fui a hacer el cierre de un acto como figura invitada y veo a este conductor. Me encanta cómo lo hacía y le pregunté dónde estudió. Ahí nace todo", explicó Barreto en exclusiva.





gisela barreto.jpg



"Me anoto al ISER y empiezo la carrera y luego de tres años me recibí el 30 de noviembre de 2017 que di el último final que fue televisión. No debo ninguna materia, estoy feliz. Estudiaba todos los días de lunes a viernes y el último año desde las 13 horas hasta las 17.30", añadió.



"Un esfuerzo grande. Porque después de tener mi carrera, ser conocida en los medios y haber trabajado en ocho países, decidí estudiar para perfeccionarme. El público se merece respeto y si uno está al frente de un micrófono debemos ser conscientes de lo que decimos y hacemos y cuidar también nuestro idioma, no desvirtuarlo".





Y amplió sobre su empeño para comenzar a estudiar: "Así empecé a estudiar. Mi madre siempre me decía: hija, Dios te dio mucho, lo que falta hacelo con esfuerzo y entregárselo a Dios. Y eso fue lo que hacía. Iba con frío, lluvia, a estudiar y se lo ofrecí a Dios. En un momento ya no tenía fuerza. Ya siendo una persona adulta cuando lo lográs la alegría es el doble".

gisela barreto 6.jpg



"Y acá estamos con el título y ahora si Dios quiere a trabajar y pensando el año que viene en empezar otra carrera. Cuando uno le toma el gustito a perfeccionarse y estudiar para darle lo mejor al público está muy bueno. La mejor enseñanza y el pilar que lleva adelante todo siempre es Dios y él me dio una gran madre, María del Rosario, que siempre me dijo que siempre había que esforzarse en la vida. Agradezco a cada un de los profesores y compañero que pasaron en estos tres años de carrera", finalizó.





Fotos, gentileza: @sergioelcazador