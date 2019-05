Gisela Barreto: "Lo correcto para la naturaleza es que un hombre esté con una mujer"

Gisela Barreto vuelve a ser noticia por sus polémicas declaraciones. Ahora, la ex modelo dedicada a la conducción de un programa en un canal católico, se metió con la temática de género. "No estoy de acuerdo con la ideología de género, que enseñan a los chicos desde el jardín, que todo vale. Que hombre con hombre está bien y mujer con mujer está bien", dijo al ciclo radial El show del espectáculos. vuelve a ser noticia por sus polémicas declaraciones. Ahora, la ex modelo dedicada a la conducción de un programa en un canal católico, se metió con la temática de género. "", dijo al ciclo radial El show del espectáculos.





El mundo está girando al revés. Hay muchas cosas que no condicen con lo que la naturaleza del ser humano. Cuando hay personas que intentamos ir en sentido recto, te van a pegar. Hay que seguir. No hay que asustarse y lo importante es no perder el foco. Mi foco hace diez años es Jesús. Jesús me cambió la vida. Todo me cambió para bien. La mayoría de las cosas publicadas en televisión fueron editadas. Fui víctima de censura. Compaginaron lo que yo hice. Me mostraron para decir que soy como ellos dicen", afirmó.



y explicó: "Con respecto a la polémica del sexo anal, a la explicación que di el año pasado, me refería a los niños de cinco años, a la enseñanza. El adulto, a partir de los 18 años, hace su vida. No me metería en la vida sexual de los adultos. En la de los niños sí. La familia educa y el colegio te forma. Hay que formar chicos buenos para tener una patria linda. Con las familias se forman las naciones y ahora estamos destruyendo a la Argentina. No estoy de acuerdo con la ideología de género, que enseñan a los chicos desde el jardín, que todo vale. Que hombre con hombre está bien y mujer con mujer está bien. El adulto que haga lo que quiera pero al nene no lo podés enseñar eso. El nene decidirá cuando tenga cierta edad. Es un abuso de menores. Lo correcto para la naturaleza es que un hombre esté con una mujer. Si Dios hizo a un hombre y una mujer para que se conciban hijos, al niño no le podemos enseñar lo contrario". Afirmó ante la polémica de la explicación del sexo anal, que dio el año pasado utilizando un vaso como ejemplo,explicó: "".





En cuanto a las elecciones presidenciales de octubre sumó: "Estamos en un barco sin destino. Hay que estudiar la vida para atrás de los candidatos. No sé a quién voy a votar. Estoy perdida. Estoy estudiando a cada político. No me quedo con lo que cuentan en pantalla. Después suben al poder y hacen otra cosa. Los ciudadanos hoy tienen hambre, no tienen remedios. Necesitamos que los chicos estén bien. Quiero que los periodistas le pregunten a los políticos si están a favor de la vida o no, no sólo de economía, porque los valores hablan mucho. Porque si el aborto está bien, cualquier cosa está bien...".