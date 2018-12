Gino Renni, tras ser denunciado por abuso sexual: "Paremos con las estupideces"

Las denuncias por acoso en la farándula siguen a todo vapor luego de la declaración de Thelma Fardin, quien días atrás acusó de violación a Juan Darthés

Ahora, Lara Sambert, una ex compañera de "Cantando 2011", de Ginno Renni, aseguró que el actor la drogó y la besó a la fuerza durante un ensayo en su casa, donde le dio unos tragos supuestamente adulterados.

Pero luego de la difusión del supuesto episodio, Gino Renni salió a defenderse en las redes sociales.

"Amigos, estoy al tanto de todo y no me sumo al colectivo del busco fama y apoyo las justas denuncias. Por eso paremos con estupideces y con pruebas contundentes que decida la Suprema Corte de Justicia", escribió Gino.

"Los que me conocen saben que me gustan las mujeres y jamás drogaria y violaría a una mujer, las respeto, las trato de conquistar, así que que cortemos un poco con todo esto. Respeto por lo justo y no a lo mediático. Gracias", concluyó..

Veremos cómo continúa este tema.

