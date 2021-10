Ginette Reynal: "Tomé dos frascos que me dio Mühlberger por el covid y..."

No son los mejores días para el doctor Rubén Oscar Mühlberger, el "conocido médico de los famosos", acusado por atender en una clínica porteña sin habilitación y por la venta de un medicamentos contra el coronavirus.

Pero entre tantas malas, una de sus pacientes famosas salió a defenderlo. “Tomé los dos frascos que me dio y no me pasó nada”, reveló Ginette Reynal en una charla con Andrea Falcone en Jubilados TV.

La ex modelo dio detalles sobre el cuestionado medicamento que ofrecía el médico para no contraer el coronavirus cuando este se transformó en pandemia allá por marzo de 2020.

“Con respecto específicamente a lo que paso con el covid yo me encontré con el doctor un día antes de viajar a EE.UU., esto fue poco antes que cerraran todo”, comenta Ginette y agrega: “Él acababa de volver de un simposio en Miami y lo que me dijo fue que se había encontrado con un médico amigo que le había dado un protocolo que decía que ayudaba para protegerse del covid. A mí nunca me dijo que era para curarse ni nada”.

“Le dije, hay que bueno lo quiero probar´ y me dio dos frascos, los tomé durante los dos meses que estuve en EE.UU., me sentí súper protegida, no me pasó nada, ni mal ni nada del todo el mal que me hizo agarrarme el covid este año”, comentó Reynal que pasó por la enfermedad en abril de este año.

Reynal que conoce a Mühlberger desde hace un tiempo, no duda en referir a su experiencia para apoyar al cuestionado profesional. “Yo tuve una muy buena experiencia con Mulhberger, lo aprecio un montón, a mí los sueros me hicieron bien, me hizo un examen súper exhaustivo el día que yo llegue a su consultorio, me pidió análisis de sangre, radiografía de tórax, me trato bárbaro. Su clínica cien puntos. Yo no viví ninguna de esas cosas que dicen haber vivido las personas y la verdad que me parece que en mi caso particular los resultados están a la vista”, dice.

A fines de septiembre del presente año, el proceso penal contra Mühlberger fue suspendido tras un acuerdo entre la defensa y el fiscal y por el cual el acusado deberá donar 3 millones de pesos a entidades de bien público entre las que se encuentra el Hospital Garrahan.