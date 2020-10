Gimena Vascon habló de su separación con el Ogro Fabbiani: "Decidimos cerrar la historia a tiempo y no terminar mal en un futuro"

Tras casi ocho años en pareja y un hijo juntos, Santino, el Ogro Fabbiani y Gimena Vascon se separaron.

La periodista Karina Iavícoli se puso en contacto con él. Lejos de hacerse el desentendido, el exfutbolista confirmó que está nuevamente soltero.

"Lamentablemente, se separó otra vez... Ya viene de otra separación bastante complicada. El Ogro y Gimena estaban casados y tienen a Santino. Le pregunté a él si era verdad, me dijo que sí. Le pregunté si habían terminado bien y no se sabe... Creo que le iban a comunicar a la familia", contó la panelista en "LAM".

Antes de concluir, Karina reveló el motivo que detonó la separación. "Me dijo 'se terminó el amor'. Cuando pasa eso, cuando alguien te blanquea eso... Digamos, no me dijo quién había tomado la decisión; intuyo que debe ser por los dos".

PrimiciasYa.com se comunicó con Gimena Vascon y dio más detalles sobre la separación: "No hay mucho para agregar, es un decisión conjunta, después de un tiempo en el que veníamos en sintonía distintas, Cris eligió dedicarse de lleno a la carrera de técnico y eso sabemos que implicaría en un futuro quizás tener que volver a mudarnos y vivir en otras provincias o países y yo no quiero dejar mi trabajo ni tampoco someter a nuestro hijo al desarraigo y a tener que adaptarse siempre a cosas y lugares nuevos. Por eso decidimos que mejor cerrar la historia a tiempo y no terminar mal en un futuro".

En esa misma línea, agregó: "Tenemos buena relación, de hecho seguimos viviendo juntos. Obviamente hay días mejores que otros porque la situación es rara pero lo único en lo que estamos enfocados hoy es en preservar a nuestro hijo y a Uma también porque fueron casi 8 años de relación".

Por último, Gimena destacó: "Hace un mes que tomamos la decisión, no es de ahora. Lo único que importa ahora eso eso, tener una buena relación porque vamos a ser familia siempre porque tenemos un hijo hermoso".

