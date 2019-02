Gimena Accardi reveló cómo fue el encuentro con la China Suárez tras la pelea

Gimena Accardi y Nico Vázquez eran muy China Suárez, pero la relación se fue al diablo luego del fallecimiento de Santi, hermano (hermano de Nico), luego de que la pareja considerase que la rubia no había estado no había estado presente en ese durísimo momento. eran muy amigos de la, pero la relación se fue al diablo luego del fallecimiento de, hermano (hermano de Nico), luego de que la pareja considerase que la rubia no había estado no había estado presente en ese durísimo momento.

"Se comportó de una forma que no esperábamos con respecto a un tema que para nosotros es muy fuerte, triste y delicado, como fue lo de Santi. No estuvo, no estuvo de la forma que lo esperábamos y de la forma en que nosotros sí estuvimos incondicionalmente con ella en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas", decía Gimena por aquel entonces.

El tiempo pasó, pero la onda entre ellos jamás volvió. Pero en septiembre de 2018, en ViveRo, el homenaje que Cris Morena le hizo a Romina Yan, la China se cruzó en vivo con Nico Vázquez. Días atrás, en diálogo con revista Luz, Gimena reveló habló de su relación con Eugenia y relató qué sucedió aquel día en que se encontraron.

"¿Si soy rencorosa? No soy rencorosa en nada en mi vida. Suelto rápido y puedo personar. Eso sí, si eso dañó el vínculo ya no será como si nada hubiera pasado. Todo tiene una consecuencia. No es mi rencor, es tu acción. No te juzgo, lo entiendo, puede pasar, pero yo decido qué hago con esa relación después. Así con la familia, los amigos, la pareja... Puedo no tener rencor, disculparte, pero igualmente alejarme. No voy a seguir en el vínculo haciéndotela pasar mal. O se corta o se empieza de cero y está todo bien", arrancó Gime.

Y cuando la cronista quiso saber si no pudo continuar su amistad con la China, Gimena contestó: "No. Nos cruzamos en el Rex y está todo bien, conocí a la beba, divina, la felicité, charlamos, todo más que bien, pero el vínculo no vuelve a ser lo que era, obvio". Tiempo al tiempo.

