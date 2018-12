Gimena Accardi: "Nunca tuve problemas alimenticios y amo mis pequeñas tetas"

Gimena Accardi está casada de las críticas hacia su cuerpo cada vez que la morocha sube una foto en que se muestra con poca ropa. Los comentarios negativos hacia la actriz tienen que ver, más que nada, con su delgadez natural, según explicó. Este lunes, por medio de un fuerte descargo en las redes, la mujer de i está casada de las críticas hacia su cuerpo cada vez que la morocha sube una foto en que se muestra con poca ropa. Los comentarios negativos hacia la actriz tienen que ver, más que nada, con su delgadez natural, según explicó. Este lunes, por medio de un fuerte descargo en las redes, la mujer de Nicolás Vázquez explicó que no tiene problemas alimenticios y que además, ama sus "pequeñas tetas".

"Cada vez que subo una foto medio en bolas, me asustan algunos comentarios agresivos así que siento la necesidad de escribir esto. Tengo 33 años, mido 1,58 peso 47 kilos. Jamás tuve problemas alimenticios ni de salud. Cuento con un cuerpo pequeño que ama comer de todo. Nunca hice dietas, no sé qué es una caloría, amo las harinas, los chocolates y mato por el dulce de leche", arrancó Gimena.

Y siguió: "Me encantaría ser vegetariana, pero la hamburguesa me puede, y la milanesa con fideos me parece una obra de arte. Siempre estoy pensando en algo rico para comer y si es una picada y luego un asado con amigos, mejor".

"Genéticamente siempre fui flaca y pequeña, no voy al gimnasio ni hago deportes. Solo hago yoga para calmar mi mente y conectar mi cuerpo y alma. Solo para eso. No tengo cirugías estéticas porque me da pánico entrar a un quirófano y porque acepto mi cuerpo tal cual es", continuó.

También habló de sus lolas: "Amo mis pequeñas tetas, que van acordes con este cuerpo. No me molesta entrar corriendo al mar a las 12 del mediodía, porque la felicidad de nadar, no se compara con la mirada negativa del resto".

"Éste, el mío, también es un cuerpo real. Entonces esos comentarios que me dejan a veces, hablan de ustedes y lo proyectan en la foto del otro. Por eso escribo esto. Para que se amen tal cual son, si hay buena salud, nada más importa. Aceptarse primero ustedes, para después aceptar al otro", concluyó Gimena Accardi.

