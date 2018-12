Gimena Accardi tras la valiente confesión de Del Cerro: "Da asco la cultura machista en la que vivimos"

María del Cerro en el "Bailando", donde confesó que víctima de un abuso cuando tenía 11 años. Gimena Accardi se volcó a Twitter con un extenso descargo tras la valiente confesión deen el, donde confesó que víctima de un abuso cuando tenía 11 años.





"Cuando pasó lo del Thelma Fardin, al día siguiente, empezamos a hablar con Meme (su marido) del tema... Me fui a ensayar, le mandé un mensaje a Meme y le dije que tenía algo que contarle después de 9 años de estar juntos, y ayer, después de 22 años, me animé a confesarle que había tenido un abuso sexual a los 11 años. No lo sabía nadie, ni mi mamá, ni mi papá, se están enterando ahora", confesó entre lágrimas Cerro.





"Gracias por hablar y abrirte, para sanarte a vos y a otra mujeres. Te quiero mucho, mucho, acá me tenes. Sos muy valiente. Te abrazo con el alma", le dedicó Accardi a su amiga.





Y siguió: "Es abrumante LA CANTIDAD de mujeres que sufrieron abusos, de todas las edades, en cualquier año, día, hora, lugar, y clase social. Tengo muuuchas amigas que sufrieron, las escuché y contuve en mi adolescencia y adultez. Siempre con temor, culpa y en silencio. NO NOS CALLAMOS MÁS".



"Da asco la cultura machista en la que vivimos y como nos hicieron naturalizar y callar situaciones ABERRANTES. El 100% de las mujeres que conozco sufrió acoso callejero, abusos o violaciones. A TODAS nos pasó algo, en menor o mayor escala. Pero BASTA. Hasta acá llegamos", apuntó la actriz.