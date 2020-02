Gimena Accardi habló de la pérdida del embarazo con Nico Vázquez en 2013: "Fue duro"

Hace siete años (2013) Gimena Accardi y Nicolás Vázquez pasaron por un momento muy duro con la pérdida de un embarazo.

La actriz de "Separadas", El Trece, volvió a referirse a aquel dramático momento donde perdieron a un varoncito.

“La paternidad puede resultar una presión, un estigma social absoluto que, por suerte, las nuevas generaciones están obviando. Ya es hora de desestructurar el chip que nos instalaron familia’. A muchas mujeres no les interesa, no se sienten cómodas en ese rol y hay que respetarlas, tanto como a las que dicen: ‘Si no soy madre, me muero…’”, dijo en una entrevista con revista Gente.

Además contó cómo superaron aquella pérdida: “Fue duro, porque el deseo era muy fuerte. ¡Sí que sufrimos! Pero el tiempo fue parándonos en otro lugar. Se convirtió en un crecimiento de bocho y de corazón”, sostuvo Accardi.

Y amplió: “Nico y yo supimos encontrar la felicidad con libertad. Sin mandatos, abocados a un muy buen presente laboral y con la posibilidad de mirarnos y de repente decir: ‘Ey, preparate unos mates y hacete un bolso… En diez salimos a la Costa’ o ‘¿Nos vamos de viaje? ¿Dos meses? Sí, dale’. Y por ahí con hijos resignaríamos esas locuras que hoy, a los 34, me hacen tan feliz. Si el día de mañana llega un bebé, ¡sería maravilloso! Pero ya no nos obsesiona".

"Cuando perdimos el embarazo dijimos: ‘Paremos un toque, escuchémonos, tenemos la vida por delante’. Y así fue. Ya no somos los mismos de 2013. Se había hecho más pesado el ‘¿Y, chicos? ¿Para cuándo?’ que lo que realmente nos pasaba a nosotros”, concluyó la actriz.