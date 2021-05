Gimena Accardi cumplió años y Nico Vázquez le hizo un curioso regalo

Gimena Accardi vivió su segundo cumpleaños pandémico y aunque sólo lo festejó con su pareja, Nico Vázquez le hizo ver las estrellas con un regalo muy particular.

Gimena Accardi vivió su segundo cumpleaños pandémico este 27 de mayo y aunque sólo lo festejó con su pareja, Nico Vázquez le hizo ver las estrellas con un regalo muy particular. Porque una sola vez al año se festeja una nueva vuelta al sol, la actriz se puso sus mejores ropas y decidió celebrarlo junto a su amor en el jardín de la casa en la que conviven.

Pero el actor tenía preparado un regalo muy particular, que Gimena jamás hubiera imaginado. Así fue que una vez preparado el pic nic de festejo, en el parque de la casa, Nico sacó de entre la nada un gigantesco telescopio profesional como obsequio. Si el objetivo era sorprenderla, vaya si lo logró. De esta manera, entre los dos se divirtiendo intentando armarlo correctamente y aprender a usarlo para ver las estrellas, la luna y todas las constelaciones habidas y por haber.

Una vez recibido el increíble regalo, Gimena se dispuso a abrir su torta. Sí, abrir. Porque también la parte dulce del festejo íntimo fue de una originalidad absoluta: una torta de golosinas. Así la actriz, con un palo de amasar, no tuvo más que romper el exterior del particular bizcocho para encontrarse con los dulces.

Los mensajes de amor de Gimena Accardi y Nico Vázquez

Como ya es habitual en muchas parejas en estos tiempos tecnológicos, el amor no sólo lo viven cara a cara sino también a través de las redes sociales. Y Nico Vázquez y Gimena Accardi no son la excepción. Por eso, el actor decidió dedicarle tiernas palabras, a modo de demostración de amor.

"Todos los días deseo que seas feliz. Sos una mujer que merece lo mejor. Tantas cosas vividas y siempre para adelante y con una sonrisa. Gracias por tantos besos, abrazos, risas, carcajadas, viajes, escenarios, desayunos y muchas cosas más, hechas con amor. Sos espectacular Gimena con G y estoy orgulloso de vos. Te amo y admiro muchísimo. Feliz cumple", posteó Vázquez en su cuenta de Instagram arrobándola por supuesto. La respuesta de Accardi no se hizo esperar y le dejó en su feed "te amo. Sos el uno".

En tanto, la cumpleañera contó, mediante un posteo que hizo en el día de hoy donde se la ve a punto de soplar la bengala de otra torta, esta sí comestible, "ayer me vestí con ropa que me gusta, me maquillé, comí rico, recibí amor, canté, bailé al sol y pisé el pasto descalza. Segundo cumple en confinamiento, solitos en casa con Nico Vázquez y riéndonos sin parar, amo cumplir años y la paso bien como sea. GRACIAS por sus mensajes tan amorosos, son lo más siempre!".