La reflexión de Gimena Accardi por su cumpleaños en cuarentena: "Contra todo pronóstico..."

En plena cuarentena por coronavirus, Gimena Accardi cumplió 35 años el 27 de mayo y pese a no poder realizar un gran festejo por las restricciones sociales, su novio, Nico Vázquez, la sorprendió con un video muy especial.

En su cuanta de Instagram, el actor posteó una tierna grabación en el que muestra los mejores momentos vividos junto a su pareja y fotos íntimas de su amada para demostrarle su admiración.

A los pocos minutos, el posteo obtuvo miles de "me gusta" y reproducciones, además de varios comentarios que felicitan a la actriz en esta fecha especial.

Además, Nico escribió un sentido mensaje para agasajar a Gime: "Tan espontánea, verdadera, divertida, generosa, graciosa, inteligente, talentosa, gruñona, hermosa, reidora, mejor amiga, compañera, leona, justa, perfecta e imperfecta. Vos. Mujer empoderada y siempre con amor, deseo que seas feliz hoy y siempre. Mereces eso y más. Te admiro y te amo".

Y ella no tardó en responder y agradecer la linda sorpresa: "Un combo de risas a carcajadas, vinos, karaokes, festejos, pogos, bailes, canciones, viajes, valijas rotas, más viajes, mudanzas, gatos, mates, charlas, más charlas, series, chocolates, perros, escenarios, giras, desayunos en la cama y amor, mucho amor. Gracias por tantos años de todo eso y mucho más", indicó.

Lo cierto es que luego la actriz compartió una profunda reflexión en este festejo especial en medio de la pandemial: "Cumplí 35 años en el medio de una pandemia, encerrada en casa hace 73 días (sólo salí 8 veces a comprar comida y a la farmacia) y debo decir que contra todo pronóstico, fue un cumple genial, lleno de videos editados, videollamadas, mensajes hermosos, tortas hechas por vecinxs, comida que mandaron amigos, fue un día soleado primaveral y tuve la suerte de pisar descalza el pasto de mi jardín. sólo puedo agradecer la vida que tuve en estos 35 años, fue y es maravillosa. llena de amor, alegrías, risas, amigxs, bailes, festejos, brindis, llantos, viajes, carcajadas a montones y dolores profundos, de todo aprendí y aprendo. GRACIAS! GRACIAS".

"Y gracias a ustedes por sus mensajes hermosos, a veces me da vergüenza recibir tanto amor de quienes no me conocen en la vida real (como me gusta decir a mi) pero bienvenido sea, porque si no hay amor...que no haya nada!", cerró emocionada.