Gimena Accardi: "Cuando era chica sufrí el acoso callejero, como le ha pasado a muchas mujeres"

Gimena Accardi opinó acerca de la ola de denuncias públicas por acoso sexual contra figuras del mundo del espectáculo -como los casos recientes de Roberto Pettinato, Tristán y Ari Paluch– y sobre declaraciones polémicas de famosos respecto a este tema -como las de Araceli González, Facundo Arana y Cacho Castaña-.

En diálogo con PrimiciasYa.com, la actriz de la obra "El otro lado de la cama" explicó su postura como activista del feminismo: "Me encanta que la televisión le de ese espacio a la mujer y a las feministas para que puedan hablar del tema, a muchas conozco y todo el año pasado he trabajado con algunas de ellas y hemos trabajado en algunos proyectos. Soy feminista y lo he dicho en muchas notas que me han hecho hace tiempo. Me pone muy feliz que se puedan contar las experiencias y después debatir en la televisión".

Al ser consultada sobre si vivió algún caso a nivel personal en su profesión, indicó: "Por suerte en mi trabajo no he sufrido ningún caso de acoso aunque de chica sí, como le ha pasado al 100% de las mujeres, a recibir acoso en la calle, me ha pasado desde muy chiquita recibir acoso desde los 8 o 9 años. Y sé lo que se siente como cualquier mujer, porque el acoso callejero es algo seguro que te pase".

"Ojalá que las cosas sigan cambiando aunque hace falta mucho trabajo aún. Hay muchas mentes que cambiar porque todos tenemos algo de machismo, nos hemos criado en una sociedad machista pero de a poco vamos cambiando la cabeza", finalizó Accardi.

¡Mirá la entrevista completa!

