Gimena Accardi contó en qué caso le perdonaría una infidelidad a Nico Vázquez

"Tendría que ver el contexto y cómo es, pero probablemente si es algo light, sí. Quiero decir que no sean casi dos años, que lleve una doble vida", con esa frase, Gimena Accardi habló sobre la posibilidad de perdonarle una infidelidad a su pareja desde hace 12 años, Nico Vázquez. con esa frase,habló sobre la posibilidad de perdonarle una infidelidad a su pareja desde hace 12 años,





"LAM" que conduce Flor Vigna, ex compañera en "Mi hermano es un clon" y actual integrante de "Una semana nada más", la obra que justamente produce y actúa Nico. La actriz estuvo invitada al cicloque conduce Ángel de Brito porque va a bailar en la salsa de a tres junto a, ex compañera eny actual integrante de "Una semana nada más", la obra que justamente produce y actúa





Sobre la posibilidad de un trío poliamor, Accardi dijo: "No me puedo imaginar a mi marido con otra. Es re egoísta. O sea, le daría changüí, pero no me lo puedo imaginar. Mejor que no me entere".





En tanto, sostuvo que van a empezar a conversar sobre los temas vinculados a la infidelidad: "No, pero vamos a empezar a hablar. Ahora que hay tanto poliamor. Nosotros no estamos en la onda poliamor, pero me parece espectacular esa apertura mental de quienes lo están haciendo. La nueva era va camino a eso, a la antimonogamia. Nosotros estamos educados culturalmente más para otra cosa".