Gimena Accardi apoyó el aborto legal y confesó: "Perdí un embarazo y lloré durante meses"

A horas de que el proyecto de ley sobre el aborto legal y gratuito llegue a la cámara baja, muchas personalidades del mundo del espectáculo se manifiestan en redes sociales con la idea de concientizar y de marcar una postura ante la determinación que tomarán los diputados.

Se sabe que hasta el momento el proyecto no sería aprobado ya que los congresistas que están en contra de la ley alcanzarían la mayoría aunque no se descarta que los indecisos den vuelta la taba.

Entre tantos famosos que se expresaron se encuentran Susana Giménez, Marcelo Tinelli y Adrián Suar. Pero no es menor lo que pasó con Gimena Accardi que aprovechó la víspera para realizar una serie de stories en Instagram donde pone en claro su postura y revela un hecho de su vida privada.

"Como mujer, nunca aborté, simplemente porque quiero y deseo formar una familia con la persona que elegí. Perdí un embarazo de 13 semanas y lloré durante meses. Porque para mí eso que estaba en mi panza era un bebé desde el momento que me dio positivo el test", expresó.

Luego reflexionó: "no me importan las razones por las cuales quieran interrumpir el embarazo. Las mujeres que deciden no seguir, no lo hacen ¿Cómo? Abortando. Lo harán igual sea legal o no. ¿Por qué señalarlas? ¿Por qué juzgarlas? ¿Quiénes somos nosotros para llamar asesinas a mujeres que no permiten que crezca un embrión?".

