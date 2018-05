Gianinna Maradona: "Viniendo de mí puede ser que tomen cualquier cosa como se les cante"

Gianinna Maradona subió a su cuenta de Instagram una foto de ella en la que se la ve prendiendo una vela frente a un altar en el que están las imágenes de San Cayetano y de una Virgen. subió a su cuenta deuna foto de ella en la que se la ve prendiendo una vela frente a un altar en el que están las imágenes dey de una Virgen.





"Creo en todo lo que sume a mi vida y me de paz interior", escribió junto al posteo que causó algo de desconcierto entre sus seguidores.





"Creo que no nos conocimos por casualidad... te quiero y te admiro fuerte. Paz, hoy contamos los meses desde la gran apertura. Con amor todo se puede", agregó la hija del Diez en referencia a su amiga que tiene un emprendimiento de accesorios.





Lo cierto es que la foto causó gran repercusión y abrió varios interrogantes, ¿dónde es ese altar? ¿En qué contexto lo realizaron? ¿A qué encuentro se refería la hija de Diego Maradona? Se preguntaban sus seguidores y algunos medios.





PrimiciasYa.com dialogó con Gianinna, quien explicó: "No tengo ni idea que titulan en los medios o dicen en las redes. Estaba viajando y no tengo señal. No tengo idea de lo que están diciendo. Fui a un evento re lindo y que feo que lo hayan tomado para cualquier lado. Viniendo de mí puede ser que tomen cualquier cosa como se les cante. Igual no me importa, subí varias fotos iguales del evento que fui ese día".





"Era el evento de una amiga que presentaron para hacer unos amuletos y unas cosas lindas. De hecho lo cubrió Pamela a la tarde al evento que después que salí me rayaron el espejito del auto. Por suerte no me guío por lo que dicen las redes", agregó la mamá de Benjamín detallando que el altar lo habían armado sus amigas para el evento.





