Gianinna Maradona recordó la feroz pelea de Beto Casella y Luis Ventura: "Vos también la tenés adentro"

El martes en "Fantino a la tarde", América, Luis Ventura presentó un revelador enojo de Claudia Villafañe a Diego Maradona vía WhatsApp, que data del 4 de abril pasado.

"Hay enojos, repartos, abogados, médicos, hay de todo. El diálogo es contundente, no deja lugar a dudas", indicó el periodista, para luego dar paso a la conversación.

"Quisiera saber por qué castigas tanto a Dalma con tus actitudes! No se lo merece. Ojalá algún día te des cuenta y no sea tarde!", le escribía Claudia a Diego.

"Si yo no le escribo a Morla en tu Face no saludas a Dal y hoy lo primero que aparece es Jana, no tenés vergüenza!", agregaba enojada.

"Voy a hacer que tu abogado Leguizamón vaya a la tele a contar toda la verdad ante el juez", finalizó.

En sus historias de Instagram, Gianinna Maradona recordó el martes por la noche la feroz pelea de Ventura con Beto Casella y fue hablando con su voz arriba.

"Soy fan de Beto Casella, yo no sabía esto", se la escucha decir. Y acompañó el video con el título: "Vos también la tenés adentro", haciendo referencia a la recordada frase de su padre.

