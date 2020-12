Gianinna Maradona tras las pericias toxicológicas: "Estaba pasando y yo era la loca desquiciada"

En la tarde de hoy se conocieron detalles de los exámenes toxicológicos al cuerpo de Diego Maradona.

En líneas generales, Maradona no había ni consumido alcohol ni sustancias prohibidas. Sin embargo, Eduardo Bataglia en el programa "Fantino a la tarde", sostuvo que hay una fuerte línea que asegura que los médicos le suministraron medicamentos contraproducentes para su patología cardiológica.

LEER TAMBIÉN: Qué dicen Mirtha Legrand y Nacho Viale sobre el allanamiento y la deuda con el sindicato de choferes

Conocida la noticia, Gianinna Maradona, quien decidió cerrar su cuenta de Instagram, publicó en Twitter.

"Todos los hijos de puta esperando que la autopsia de mi papá tenga droga, marihuana y alcohol. No soy doctora y lo veía muy hinchado. La voz robótica. No era su voz. Estaba pasando y yo era la LOCA DESQUICIADA", escribió la hija del 10.

También fue lapidaria contra los doctores: "Tengo miles de charlas grabadas con Leopoldo y company. Xq el que avisa no traiciona. Yo se los avise a ellos y les dije que iban a ser los culpables si pasaba lo que paso".

En su ida y vuelta con algunos usuarios, la mamá de Benjamín desnudó algunas intimidades desconocidas.

"No debia pasar otra persona a darle la medicación que no sea la enfermera pero tenían miedo. Y fui yo. Me abrió la boca para que chequee que la había tomado. Lo incorpore solita. No tenes idea de lo que hablas. Como hija yo se muy bien quien y como fui. Y el tmb", le contestó a un seguidor.

LEER TAMBIÉN: Adelanto de las pericias toxicológicas extraídas del cuerpo de Diego Maradona