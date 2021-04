Gianinna Maradona le respondió a Marian Farjat luego de tildarla "roba novios": "Hablás de mí y..."

Hace unas semanas, Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo blanquearon su romance a través de las redes. En Instagram, la hija del Diez y el cantante comparten románticas postales que ilustran sus felices días juntos en pareja.

Y aunque ellos se muestran enamorados y divertidos, reciben todo tipo de comentarios. Algunos felicitan a la pareja y otros la critican de manera picante.

Esta semana, Marian Farjat, la exparticipante de "Gran Hermano 2015" aprovechó la confirmación del romance para dedicarle un explosivo mensaje a Gianinna.

"Qué raro Gianinna Maradonna metiéndose en relaciones ajenas o robando novios... Por qué no le preguntan a mi ex ex... Ups, ¿lo pensé o lo dije?", arrojó la ex de Brian Lanzelotta desde su cuenta de Twitter.

PrimiciasYa.com se contactó con Marian y explicó sobre ese tuit: "Fue con mi ex, el que conocieron todos (por Brian Lanzelotta). Pero ya está superado, imaginate que fue hace cinco años".

Y luego se explayó: "Él cuando sale de Gran Hermano, ella lo llama para decirle que fue el mejor del reality... Y la madre de ella, muy educada conmigo siempre, porque ella fue con Gianinna al velatorio de la madre cuando fallece la madre de él. Pero ella insistía en acompañarlo a las giras y de hecho lo acompañó varias veces. Eran amigos y un día lo llama a la noche y yo estaba al lado y como él le dijo que estaba conmigo ella me terminó invitando a un asado en Santa Bárbara, al que nunca fui. Me di cuenta que sus intenciones eran otras, medio morboso todo . Pero nunca llegamos a ser amigas, ¡menos mal! Sino terminaba como Jimena Barón, con el corazón roto (risas)".

"Encima con El Polaco le pasó algo similar. Decía que eran amigos y se puso de novia. Así se empieza, porque siempre le gustaron los chicos de barrio. Lo digo con amor", cerró Marian Farjat.

Ahora, tras las llamativas afirmaciones de la mediática, Gianinna compartió la significativa letra de uno de los hits de Leo García, Tesoro. Y remarcó especialmente un párrafo que apunta contra las personas que opinan sobre las vidas ajenas sin saber demasiado.

