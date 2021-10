Gianinna Maradona se habría separado de Daniel Osvaldo: su contundente mensaje

En las últimas horas, comenzó a surgir el rumor de que Gianinna Maradona se habría separado de Daniel Osvaldo luego de más de seis meses de romance.

La empresaria y el exfutbolista dieron indicios claros sobre el final de la relación de novios en las redes sociales.

Maradona se pronunció a través de un texto enigmático que daba cuenta de una crisis relacionada con lo sentimental, que parece apuntarle directo a Osvaldo.

“Estoy aprendiendo a poner límites y me sale como el orto”, manifestó de manera contundente Gianinna.

Juariu, el usuario de la panelista Vicky Braier, decidió mandarla al frente después de atar algún que otro cabo más sobre la relación con el ex de Jimena Barón.

“Gianinna empezó a subir historias con frases y ya sabemos que esto viene de la mano de secta o de separación”, arrojó con humor Vicky.

Luego añadió: “me dije ‘aquí huelo algo’, pero como no se siguen desde antes es difícil saber. Excelente. Pero lo curioso es que los amigos de él dejaron de seguirla y los amigos de ella, dejaron de seguirlo”.

“Otro dato a tener en cuenta es que Dani la seguía a la Claudia, le ponía ‘like’ en todas las fotos, en todas. Él es un ‘likeador’ serial. Este posteo de Claudia de hace dos días no tiene like y ya no se siguen”, cerró Juariu.