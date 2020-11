Gianinna Maradona y un emotivo posteo a su hijo, Benjamín: "Sus abrazos sanadores"

Gianinna Maradona compartió un tierno posteo dedicado a su hijo, Benjamín Agüero, en medio de la recuperación de Diego Maradona tras su operación.

"Sus abrazos sanadores", comenzó Gianinna como a modo de título para el posteo, que acompañó con una imagen de ella abrazada a su hijo.

"Tan respetuoso, bueno, dulce, compañero, ubicado en tiempo y espacio, sabiendo respetar su lugar, tan centrado con solo 11 años, entendiendo todo y más. Hace años que no me escondo para llorar. Me daba mucho miedo que crezca y se tenga que enfrentar con ciertas noticias, ciertos críticos de vidas ajenas, pensar en que podía llegar a leer o que le podían llegar a contar me daba pánico. Quería protegerlo del mundo y no sabía como", indicó Gianinna.

LEER MÁS La emoción de Florencia Peña al escuchar a Claudia Villafañe hablar de Dalma y Gianinna

"Con el tiempo encontré que en el diálogo está la clave, que liberador es hablar, mirar a los ojos, agarrarse las manos, abrazar. Amo hablarle, que sepa las cosas por mí, escucharlo, y dejar que se sienta con total libertad de poder preguntarme TODO y más! Agradezco estar presente para él, agradezco saber desde su color favorito hasta lo que me quiere ocultar (pues novias, tareas pendientes) Realmente agradezco tanto tanto nuestro diálogo y nuestro CLUB (solo para entendidos). Nuestras horas de terapia juntos...", añadió.

"Yo ya gané con ver quién es el hoy. Su forma de ser, de enfrentarse a distintos momentos de nuestra vida, el poder de adaptación que tiene es admirable. Acá estoy SIEMPRE, firme, enderezando con límites desde el amor, sosteniendo, acompañando, apoyando... en mi rol como mamá puedo decir que hice todo bien. Basta con conocerlo para conocerme", se enorgulleció Gianinna.

"VOS para mí, yo para VOS!!! Mi pequeño gigante GRACIAS por tu MAGIA y tu AMOR INCONDICIONAL. Mamá!", cerró su posteo.

LEER MÁS Gianinna Maradona, furiosa por un drone que grabó a Diego en su nueva casa y en plena recuperación