Gianinna Maradona a Daniel Osvaldo: "Te amo Pablo, mi cable a tierra y mi paz"

Gianinna Maradona le dedicó un tierno posteo en Instagram a Daniel Osvaldo, cuya relación se afianza día a día.

"TE AMO PABLO! Así 24/7. En estos tiempos de odio De tanto hablar por hablar Vos sos luz, sos primavera, mi cable a tierra y mi paz", expresó la hija de Diego Maradona.

La madre de Benjamín acompañó su mensaje con un corazón y una foto junto al ex futbolista y líder de la banda "Barrio viejo".

En tanto, desde Twitter, Gianinna contestó a un comentario de una usuaria que decía que la había visto en un bar y que la propia Gianinna le pidió más precisiones de eso.

“Loco, nunca reconozco a los famosos. Hoy vino un trapero al bar y ni idea. La otra vez vino Gianinna Maradona y tampoco. Soy un cero”, comentó una usuaria de la red social.

A lo que Gianinna le escribió para que probara que era ella quien realmente fue al bar, o bien si se había equivocado con alguien parecido.

“Hola, genia. Buen día. ¿Cuándo me viste y en qué laburas?¡Estoy con unos quilombos de celos que ya me colmaron la paciencia y me gustaría saber cuándo me viste!", sentenció la hermana de Dalma.