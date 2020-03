Gianinna Maradona contó cuál es su mayor odio en cuarentena

Mientras pasa la cuarentena junto a su hijo Benjamín (fruto de su relación con el Kun Agüero), Gianinna Maradona se sinceró sobre sus días de cuarentena.

La hija del diez aseguró que hay una situación que la tiene un tanto inquieta.

“Lo que más odio me da de esta cuarentena y me saca a otro nivel es la p… tarea”, lanzó sin filtro en sus historias de Instagram.

Es que hace dos semanas el Gobierno dispuso la suspensión de clases por el avance del coronavirus, y son los padres quienes deben ayudar a sus hijos con las tareas que envían del colegio de manera online.

“Amo a las mamás como yo que me respondieron con el mismo sentimiento el temita de la tarea, me reí mucho con sus mensajes”, escribió más tarde, dejando en evidencia que no es la única madre que padece la misma situación.

Hace unos días Gianinna había confesado el miedo que le provoca la pandemia: “Yo estaba tranquila. Tomando las precauciones de higiene sin comerme la cabeza. Lavarme las manos más de lo habitual… sin tener miedo. Pero con las distintas propagandas y cadenas de WhatsApp, me quedé bastante paranoica y ahora tengo PÁNICO. Tengo que salir al supermercado y a la dietética porque Ben no consume lácteos, y no quiero salir. Primero por tener que dejar a mi hijo solo en casa mientras voy al supermercado, y segundo porque siento que salgo y no me voy a dar cuenta si me contagio… La cabeza me está matando lentamente. Sé todo lo que tengo que hacer para salir y volver a mi casa, pero igual tengo miedo”, había contado también desde sus historias de la red social.

