Gianinna a Diego Maradona: "Necesito un abrazo tuyo, de esos que solo vos podías darme"

Gianinna Maradona compartió un emotivo posteo y una imagen de los días en los que cuidó a su padre, Diego Armando Maradona. Una de las hijas del Diez se mostró movilizada el sábado y compartió sus sentimientos en Instagram.

"Creía que volvíamos a empezar y la vida me volvió a sorprender, de la forma más triste, te fuiste y una parte mía se fue con vos. Nunca más voy a volver a ser esa Gianinna. Ayer pude hablar de estos días en la clínica con vos, esas noches intensas que me hiciste ser más tu mamá que tu hija. Hoy me las acuerdo y me rio, me rio de tu hermosa forma de saber que yo siempre iba a estar ahí si me espiabas o si me rajabas", indicó la madre de Benjamín.

Y recordó: "Las cenas donde pedías lo más extraño que alguien podía pedir. El café batido sin cafeína de madrugada. Los masajes, el aceite de coco. Hoy pienso que esos días fueron nuestra despedida. Guardo en mi esas noches donde me dolía todo xq no querías que te suelte la mano y me quedaba dormida en la silla toda doblada para no soltarte y que te despiertes".

"El sonido de las máquinas, y la Puta alarma que nos avisaba que te habías sacado el aparatito del dedo. Hoy extraño estar sentada y dormir con barbijo. Extraño tus caprichos y tu forma de hacerme reír y llorar a la vez. Cierro los ojos y abrazo cada uno de esos momentos. Hoy necesito un abrazo tuyo, de esos que solo vos podías darme, tu “negra tranquila papá ya está acá...”. Baja un ratito y abrázame, NOS EXTRAÑO. TE AMO", finalizó a corazón abierto.

