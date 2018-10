Gianfranco Nanni, de "La Voz Argentina": "Me encantaría cantar con Montaner, sería un sueño cumplido"

"La Voz Argentina" no para de sorprender a Ricardo Montaner. El miércoles, el cantante argentino-venezolano vivió una noche mágica al reencontrarse con su profesora de piano de la adolescencia, Nelly Marcano. no para de sorprender aEl miércoles, el cantante argentino-venezolano vivió una noche mágica al reencontrarse con su profesora de piano de la adolescencia,





Gianfranco Nanni, se presentó en las audiciones a ciegas y cantó el tema de "Sin Bandera", "Te vi venir". La primera en elegirlo fue Soledad Pastorutti, segundo se dio vuelta Montaner y sobre el final se sumó Axel. Todo comenzó cuando el nieto de Nelly,se presentó en las audiciones a ciegas y cantó el tema de "Sin Bandera", "Te vi venir". La primera en elegirlo fue, segundo se dio vueltay sobre el final se sumó





"Vivo de la música, gracias a Dios, mi nombre es Gianfranco Nanni, soy oriundo de Venezuela pero vivo acá hace casi 16 años", dijo el participante, a lo que Montaner respondió: "¡Paisano, mira tú!".





"Es más, mi abuela te dio clases de piano cuando eras chiquito", agregó Gianfranco, a lo que Ricardo reaccionó de inmediato: "¡Nelly Marcano!".





Lo cierto es que Nelly estaba acompañando a su nieto en el estudio y Montaner fue de inmediato a fundirse en un abrazo tan sincero como emotivo.





"¡Te quiero, te quiero, te quiero!", enfatizó Montaner mientras la alzaba con su abrazo. "Tengo algo que contarte, Nelly, yo estaba esperando encontrame contigo alguna vez y Dios me ha premiado. ¡Tengo ganas de llorar!", añadió.

Lo cierto es que PrimiciasYa.com dialogó con Gianfranco tras lo vivido en el programa que conduce Marley y señaló: "Lo vivimos de manera natural, fue todo muy orgánico, hasta surrealista te diría, porque realmente es difícil de asimilar".





Y agregó: "Honestamente no me imaginaba tanta repercusión. Es mucho, muchísimo más de lo que pensaba que se podía llegar a dar. Por eso también se me dificulta un poco entenderlo, pero lo voy viviendo a pleno porque este pantallazo era algo que yo esperaba conseguir hace mucho, y ahora lo que queda es seguir trabajando para poder materializarlo de la mejor manera. Mientras lo que pase a través de la pantalla no que de sólo ahí, y lo pueda materializar de la mejor manera, voy a estar conforme".





Por último reveló cuál sería su sueño de ahora en más: "Me encantaría poder cantar con Ricardo. En cualquier escenario o hasta en un asado, donde sea. Pero realmente me encantaría. Sería un sueño cumplido realmente".





Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino