El gesto de Wanda Nara con la persona que le pidió trabajo durante la apertura de su local

En medio de las múltiples críticas recibidas por el catering low cost que Wanda Nara ofreció en la apertura de su local de cosméticos en la tarde del jueves en el Abasto, ocurrió un hecho curioso que merece ser destacado.

Mientras la rubia caminaba custodiada por guardaespaldas dentro del shopping en medio del tumulto de fanáticos que querían saludarla y tocarla, la mujer de Mauro Icardi recibió el currículun de una joven que logró llegar hasta ella, claramente para pedirle trabajo.

Esas imágenes rápidamente se viralizaron en las redes sociales, donde muchos se preguntaron qué actitud tendría Wanda Nara para con esa muchacha, que vio una oportunidad laboral en estos tiempos tan difíciles donde el trabajo desgraciadamente escasea.

Así, esta mañana Yanina Latorre comentó esta situación durante la emisión LAM (El Trece), y al tener línea directa con la mediática no dudó en consultarle si ayudaría a la joven. "Ahí me escribió. 'Sí, tengo el currículum', me dice Wanda. Ya la llamaron a la chica. Ahí le pregunté en qué puesto la van a contratar...", explicó la angelita. Y como todo lo que hace o deja de hacer Wanda Nara hoy por hoy está en cadena nacional, rápidamente se supo el final de esta historia.

Fue entonces la propia Wanda Nara quien anunció este viernes desde sus historias de Instagram que finalmente le dio trabajo a la chica, al compartir un audio de una de las colaboradoras de su equipo avisándole "Cumpliste el sueño a Camila Oliveto, ya la contratamos". Así la rubia le dio la bienvenida a su empresa a Camila, una joven que con su intrepidez ayer logró llegar hasta la mediática y darle en mano su Currículum, para así asegurarse que la mayor de las Nara escuchase su pedido.