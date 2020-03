El gesto de Laurita Fernández con Federico Bal en su momento más difícil

Federico Bal sorprendió a todos al realizar una valiente confesión a través de un video en Instagram: tiene cáncer en el instestino.

"Tengo cáncer en el intestino. Es una palabra fuerte, son palabras con las que me estoy haciendo amigo en estos días. Tengo treinta años y el doctor me contó que suele haber cada vez más casos de gente joven. Estoy asimilándolo", reconoció el actor.

Y agregó: “Estoy en un momento en el que quiero rodearme de gente que me quiera, de mis amistades, de mi familia. A todos mis amigos los puse al tanto de lo que estoy viviendo y de lo que voy a vivir”, puntualizó Fede y relató cómo será su tratamiento para combatir la enfermedad. “Voy a empezar un proceso de quimioterapia, de rayos y de pastillas, durante unas seis semanas. Voy a tener fe y hay grandes posibilidades de que el tumor se vaya y sino voy a tener que someterme a una operación”.

“Va a ser un año de resguardo, de desaparecer de las redes sociales, de la tele y del teatro. Tengo una gira programada con Mentiras inteligentes que se verá cómo las programamos más para adelante. Mi productor y mis compañeros me esperan. Esto lo comunico porque no para de sonar el teléfono y me gustaba decir como son las cosas para que no se especule”, siguió. “Lo que tengo es un cáncer que se puede tratar, tengo un equipo de doctores que son lo mejor que hay, ellos me van a ayudar y me van a acompañar en este proceso”, señaló Fede.

Lo cierto es que desde Nueva York, donde viajó para pasar unos días del invierno estadounidense, Laurita Fernández contó el gesto que tuvo con su ex novio ante la consulta de un seguidor en redes.

"Laura, ¿vas a llamar en algún momento a Federico?", le preguntó una usuaria de Instagram. A lo que la rubia reveló: "Lo hice en privado. Beso".

Cabe recordar que consultada hace unas horas por Primiciasya.com sobre cómo serán sus días en Buenos Aires una vez que comience a cumplir con la cuarentena, la novia de Nicolás Cabré respondió: "Haré las reuniones y ensayos que deba por Skype; hay que respetar la cuarentena".

