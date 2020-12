El gesto de enojo de Claudia Villafañe a Santiago del Moro en "Masterchef Celebrity"

Claudia Villafañe mostró un gesto de enojo hacia Santiago del Moro en "Masterchef Celebrity", Telefe.

Fue en medio de la prueba planteada donde la participante mostró alguna dificultad a la hora de cortar el fiambre en la máquina.

La madre de Dalma y Gianinna no tuvo una de sus mejores noches en el reality y el conductor se lo fue marcando.

"Qué poca pinta Claudia, ¿nunca despachaste fiambre?", le iba diciendo del Moro.

"No llegas Clau, no llegas... Fiambrería Villafañe me parece que no va eh", decía el animador.

"No corté nada, un desastre", reconoció ella. "No te enojes conmigo Claudia", le contestó el conductor ante el gesto de fastidio de la participante, que se retiró del centro del estudio con cara de pocos amigos.

