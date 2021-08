El gesto de Antonela Roccuzzo hacia Messi al verlo quebrado en la conferencia de prensa

Lionel Messi se despidió del Barcelona este domingo entre lágrimas en una emotiva conferencia de prensa. El argentino se mostró conmovido desde el comienzo, casi sin poder hablar.

"Hice todo lo posible por quedarme y no se pudo. No tengo más nada que decir, hicimos todo lo que se pudo", sostuvo Messi, quien todo indica que seguirá su carrea en el PSG de Francia.

"Hoy tengo que decirle adiós a todo esto. Estoy acá desde que tengo trece años y hoy me estoy yendo. Este club ha sido muy respetuoso conmigo y tengo que agradecer por todas las cosas que pasé acá. Me ayudaron a crecer y hacer la persona que soy hoy. Di todo desde el primer al último día", precisó muy movilizado.

Y aclaró: "Yo había bajado mi ficha 50%, después de eso no me pidieron nada más. Así fue todo. Hablo por mi, siempre fui de cara con el socio, nunca mentí, fui transparente. Se dicen muchísimas cosas, pero no todas son verdades. Lo que más me importaba era decirle la verdad a la gente, que tanto me dio".

"Me queda la espina de no haber conseguido otra Champions Legue más, pero esto es fútbol, me tocó ganar otras cosas más. No me arrepiento de nada, dimos el máximo. Pero es verdad que me quedó esa espina. Uno de mis objetivos es volver a ganarla y terminar mi carrera con los máximos títulos posibles. Quiero alcanzar a Dani Alves (en títulos)", indicó.

Antonela Roccuzzo estuvo presente en la emotiva conferencia de prensa y le acercó a Messi un pañuelo al verlo tan quebrado.

Emotivo gesto de la madre de Thiago, Mateo y Ciro en un momento muy difícil de la carrera del futbolista, que se despidió del club donde pasó toda su vida.