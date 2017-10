Gerónimo Rauch: "Siempre estuve esperando este mimo de Argentina"

Teatro Colón, Gerónimo Rauch lleva su show Songbook al estadio Luna Park. Después de agotar las localidades para su presentación en ellleva su showal estadio





"Es un desafío muy grande de sacar del contexto de un teatro y llevarlo a un estadio. La idea es transformar al Luna en un teatro con un acceso más popular donde la gente nos pueda acompañar más", señaló en diálogo con PrimiciasYa.com.





"El Colón fue una experiencia que nunca voy a olvidar en mi vida. Y ahora estamos con mucha ilusión para la presentación en el Luna y estoy muy feliz con esta oportunidad", destacó Rauch.





El cantante estará acompañado por una orquesta de 20 músicos dirigida por Tomás Mayer Wolf, y además habrá algunos artistas invitados. Su hermano, Marcos Rauch, está a cargo de la dirección y la producción es de Lino Patalano.

El cantante estará acompañado por una orquesta de 20 músicos dirigida por Tomás Mayer Wolf, y además habrá algunos artistas invitados. Su hermano, Marcos Rauch, está a cargo de la dirección y la producción es de Lino Patalano.







El fantasma de la Ópera o Jesucristo Superstar hasta canciones de Fito Paéz, Sting o The Beatles. La presentación muestra la personalidad camaleónica de Rauch, que transita por personajes de musicales comohasta canciones de





"Más allá del éxito en el exterior, estando en casa tiene otro sabor. Yo me fui, armé las valijas y me fui pensando en que la gente se olvidaría de mí, y si bien todo lo que hago afuera lo disfruto y lo valoro, pero lo que sucede en mi país es algo único. En cierto punto siempre estuve esperando este mimo de Argentina. Es muy duro estar lejos y lo del Colón me cambió la vida", indicó sobre el gran presente profesional que atraviesa en nuestro país.





Por último, manifestó: "A nivel profesional sueño muy alto y me preparo para estar a esa altura. Soy muy perfeccionista y todo lo que sucede en el escenario pasa tal cual lo había pensado yo. Lo que tengo que mostrar es mi verdad y honestidad absoluta y por eso me rodeo de mi hermano, que es mi director, y me conoce de toda la vida. Y hay un equipo impresionante que me compaña y que siente que puede hacerlo posible conmigo. Me gusta soñar y cumplir los sueños, siempre digo que hay que soñar fuerte. Mi asignatura pendiente sería recorrer mi país, ojala lo puede hacer el año que viene".