Germán Tripel: "Pasaron más de 15 años de Mambrú y yo ya saqué todo, Gero es políticamente correcto"

Germán Tripel dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com tras las palabras de Gerónimo Rauch en donde habló del final de "Mambrú" y sobre lo que opinó públicamente Tripa de cómo la pasó por aquel entonces.

"Mambrú es totalmente parte de mi historia. A mí creo que me favoreció estar ahí. Cada uno tiene su propia experiencia. A mí no me gusta que Germán (Tripel) hable tan mal de Mambrú, nunca pensé que iba a generarle tanto daño. Quizás sí somos coherentes todos que el después fue duro y te encontrás muy solo", dijo Rauch en charla con Guillermo Noailles.



Y agregó: "Fue un viaje de egresados corto, después ya era tratar de que esto salga para adelante, y ya al final todos nos dimos cuenta que éramos cuatro personas totalmente distintas que estábamos defendiendo algo que sentíamos que no era propio entonces nos separamos".





"Está todo bien, yo lo adoro a Gero como adoro a todos los chicos de Mambrú. Cada uno tuvo su historia. Gero gozó en cierto punto de lo bueno y de lo malo que es irse del país y no tener que bancar acá todo lo que vino después de Mambrú y armar una carrera desde la trinchera y no desde otro lugar. Entonces, como yo fui el que más mediático se hizo, me dediqué a otra rama más actoral y no tanto musical, era más visible", explicó el actor y músico. explicó el actor y músico.

"Y yo gozo, no sé si es bueno o malo, de que soy totalmente sincero con lo que me pasó porque me parece que ese es el mejor psicoanálisis que yo puedo hacer. Siempre que me preguntan de Mambrú yo cuento mi experiencia. Y siempre aclaro que esos tres años y medio fueron un viaje de egresados para mí. El problema fue el después de eso: todos concordamos que fue difícil y yo estuve mucho tiempo deprimido", destacó Tripa.







"Como dice Gero hay que salir a laburar y yo por lo menos me fui encontrando en mí como artista, con mis proyectos. No dice nada que me moleste, para nada. Sí sigo diciendo que Gero es políticamente correcto, por más que pasen diez años nunca te va a hablar mal de nada que le haya hecho mal. Eso está muy bien porque tiene una carrera armada con parte del equipo que fue Mambrú".





"Con él hablé el año pasado para juntarnos y ni siquiera se habló de Mambrú. Está bien que piense eso, ya pasaron 15 años de Mambrú y yo ya saqué todo y conté todo lo que a mí me pasó, si alguien le molesta que venga y me lo diga, no hay ningún problema. Le deseo lo mejor a Gero como a Pablo, Manu y Milton que son tremendos artistas", finalizó Tripel.